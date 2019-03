Ansiedade é uma doença que continua a ser ignorada na Madeira

Bom dia ilustres leitoras e leitores. A ‘doença do século’ continua a ser descurada. Falamos da ansiedade que afecta mais mulheres do que homens e a Madeira acompanha a tendência mundial crescente em termos da incidência da doença. Em cada cinco casos apenas dois procuram ajuda clínica. Este é o tema que faz manchete no DIÁRIO de Notícias deste domingo e que pode ser ‘escrutinada’ nas páginas 6 e 7.

E num fim-de-semana marcado pelo desporto conheça por dentro toda a acção da primeira prova automobilística do ano em solo madeirense. O campeão em título, Alexandre Camacho, não facilitou e bateu cinco recordes nas especiais do Rali de São Vicente. Sem dificuldades, o piloto da Team Vespas levou para casa o troféu de vencedor conquistado no Norte da ilha.

Já do asfalto para o relvado, o Marítimo perdeu por 3-0 e foi ‘infeliz’ no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto. Os tentos do conjunto orientado por Sérgio Conceição foram todos apontados no segundo tempo, já depois dos verde-rubros estarem reduzidos a 10 elementos desde o sétimo minuto da primeira parte devido à polémica expulsão de Lucas Áfrico.

Do Norte para o Centro, o DIÁRIO continua pela Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), onde o Porto Santo tem vindo a ‘brilhar’. A iniciativa privada está a dar um forte contributo à promoção da Ilha Dourada , enquanto as espetadas lideraram os pedidos no restaurante explorado pelo ‘Vila Baleira’ nesta feira.

Por fim, de Portugal continental para terras de Sua Majestade ‘encontramos’ Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta que quer uma via rápida até ao município. O autarca lançou a proposta num jantar com 450 pessoas em Crawley, na periferia de Londres.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper que poderá subscrever de forma rápida aqui.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha um excelente domingo e boas leituras com o seu DIÁRIO.