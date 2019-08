Amigos dos Japoneses Antigos reúnem-se no Cabo Girão

Alguns entusiastas de carros antigos japoneses, membros o Clube AJA-Amigos Japoneses Antigos reuniram-se está manhã no Cabo Girão para um café mensal que acontece no segundo domingo de cada mês neste local turístico da Região.

A ideia é poderem falar sobre automóveis e assuntos relacionados com o Clube de carros japoneses, sendo ainda uma forma de colocar alguns carros clássicos na estrada, uma vez que a maior parte permanece nas garagens, saindo apenas exporadicamente.

Recorde-se que para fazer parte do clube AJA basta ter um carro de marca japonesa (Honda, Toyota, Subaru, Mitsubishi, entre outros) de qualquer idade. No entanto, para usufruir dos protocolos estabelecidos com diversas entidades, o carro deverá ter mais de 30 anos.

Neste momento, o Clube AJA oferece aos socios vários benefícios em termos de seguros automóveis e uma série de protocolos relacionados com combustíveis, montagem e calibragem de pneus e aquisição de peças, entre outros serviços.

Salomão Faria, presidente do Clube AJA na Madeira, revelou estar a preparar uma série de novidades para breve.

O café mensal volta a realizar-se no segundo domingo de Setembro,no miradouro do Cabo Girão.