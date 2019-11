Albuquerque inaugura obra de requalificação da zona de lazer do Ribeiro Frio

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura amanhã, dia 6 de Novembro, pelas 12 horas, a obra de requalificação da zona de lazer do Ribeiro Frio.

Uma obra orçada em 194.000 euros e apoiada pelo Programa Madeira 14-20 - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) em 85%. A empreitada insere-se no projecto de ‘requalificação dos Parques Florestais das Queimadas e do Ribeiro Frio’. O custo total das duas recuperações foi de cerca de 572.000 euros

A obra incidiu sobre a recuperação do Posto Aquícola do Ribeiro Frio, que é uma piscicultura que produz truta arco-íris.

Nesta instalação são mantidos reprodutores para produção de ovos e alevins (peixes jovens), com o objectivo de fomentar a pesca em águas interiores.

A requalificação e valorização teve como objectivo dotá-lo de mais informação ao visitante e melhores condições de acessibilidade e visita, de forma a promover este espaço público nas vertentes, social, cultural, económica e ecológica.

O projecto consistiu no seguinte: colocação de guarda metálica (gradeamento) para garantir segurança; montagem de uma caixa de pagamento automático e de torniquetes para controlar entradas e saídas na piscicultura; instalação de uma central de gestão, de bancos de jardim e de pontos de recolha de lixo; criação de um gabinete de apoio; regularização do piso dos acessos, tendo em consideração os utentes com deficiência motora; colocação de elementos individuais de identificação, informação e sinalização, para dotar a piscicultura de informação sobre a sua História, os seus objectivos, a espécie existente e as actividades que desenvolve; implantação de sanitário público para homens, mulheres e deficientes, localizado no exterior do recinto da piscicultura e de um Sistema de Tratamento de Águas Residuais do sanitário público (mini ETAR); colocação de informação sobre birdwatching, localizado no exterior do recinto da piscicultura; introdução de espécies da flora indígena com valor ornamental.