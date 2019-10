Albuquerque inaugura caminho agrícola no Campanário

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura amanhã, dia 17 de Outubro, o caminho agrícola do Chapim, no Campanário, um projecto candidatado pela Câmara Municipal da Ribeira Brava ao PRODERAM.

A nova via, orçada em 413 mil euros, tem início no Caminho do Chapim, com desenvolvimento praticamente coincidente com a vereda que vem substituir, finalizando no Caminho do Rodes.

A infra-estrutura agora concluída é composta por uma via de sentido único, com uma largura de quatro metros, sem berma, acrescida de valeta de 0,50 metros. Tem uma extensão de 325 metros.

Recorde-se que o acesso aos terrenos agrícolas agora servidos e localizados no sítio do Chapim, na freguesia do Campanário, no concelho da Ribeira Brava, era efectuado via pedestre, por meio de uma vereda exígua que dificultava a circulação de produtos e máquinas agrícolas de pequeno porte.

A intenção do promotor, a CMRB, foi a de “melhorar estas acessibilidades, de forma a facilitar ao agricultor a utilização de máquinas e equipamento agrícolas na sua actividade, para que aquele possa aumentar a produtividade e rentabilidade da exploração, aumentando também a área de solo arável”.

O projecto contemplou a instalação de novos reservatórios pré-fabricados, com capacidade igual ou aproximada dos antes existentes, agora substituídos.

Sendo uma zona agrícola, a importância dos reservatórios é fulcral, pelo que se entendeu que a sua salvaguarda garante a continuidade das explorações agrícolas existentes.