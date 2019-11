O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, entrega amanhã, dia 4 de Novembro, a proposta do Programa do Governo ao presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, José Manuel Rodrigues.

O Programa do Governo será entregue às 16h30, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.