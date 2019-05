Albuquerque enalteceu “sucesso” de “evento de alta categoria”

“Este é um evento de alta categoria e é uma amostragem de um património único da Região (...) e até a nível nacional e regional”. Palavras do Presidente do Governo Regional da Madeira, que visitou esta tarde exposição ‘Madeira Classic Car Revival’.

Miguel Albuquerque sublinhou ainda que esta edição “foi um sucesso” e agradeceu “a todos os coleccionadores que tomaram possível este evento”.

A iniciativa, integrada no programa da Festa da Flor e organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, contou com mais de 500 viaturas em exposição, na Praça do Povo.