Albuquerque acha “importante contarmos com os jovens neste percurso de desenvolvimento”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou, esta manhã, na Quinta Vigia, que os jovens “são o futuro da Madeira” e têm um papel relevante na defesa da Autonomia e dos seus frutos.

“A vossa geração é uma geração que, apesar dos problemas, tem hoje ao [seu] alcance um conjunto de valências que a minha geração e a geração anterior não tínhamos, em termos de mobilidade, acessos, conforto, educação, cultura e usufruto dos tempos livres. É todo um conjunto de objectivos que foram alcançados por duas gerações da Madeira graças à Autonomia. É importante é nós contarmos convosco para continuar este percurso de desenvolvimento, de paz e de prosperidade”, declarou o chefe do executivo no acto de entrega de certificados a 240 participantes no programa ‘Estágios de Verão’, que este ano abrange um total de 638 estudantes.

Albuquerque sublinhou que este programa de estágios, que é remunerado, “é muito importante” para os jovens, designadamente para a aquisição de experiência prática de vida, seja antes ou depois de um percurso universitário. Lembrou mesmo que em países nórdicos como a Suécia ou a Noruega “qualquer estudante antes de entrar na universidade é obrigado a trabalhar um ano com remuneração para ganhar experiência prática de vida”.