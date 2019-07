Acordo de boa conduta entre SRIAS E NOS assinado hoje

Cerca de 30% das queixas que chegam ao Serviço de Defesa do Consumidor estão relacionadas com a área das telecomunicações. É neste contexto que a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), através do Serviço de Defesa do Consumidor (SDC) e a NOS Madeira Comunicações, S.A. assinaram, esta manhã, um acordo de boa conduta, no auditório da SRIAS.

A formalização deste acordo “é mais um passo na procura da excelência dos serviços que prestamos, quer da própria empresa, quer do Serviço de Defesa do Consumidor” afirmou a Secretária Regional Rita Andrade, destacando ainda que com o presente protocolo, “será criada uma linha telefónica prioritária, de modo a facilitar a comunicação perante dúvidas suscitadas no âmbito do tratamento de processos que se encontrem a decorrer no SDC, bem como, uma atenção especial relativamente aos consumidores mais vulneráveis, sobretudo à população com mais de 65 anos”.

É através destas parcerias que optimizamos estes processos e o relacionamento entre instituições. O Governo Regional demonstra assim uma vez mais o seu compromisso de encontrar soluções que permitam apoiar os consumidores madeirenses e porto-santenses na resolução os seus conflitos de consumo, em especial numa área tão presente no seu dia a dia como as comunicações.