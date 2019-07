41% dos balcões bancários fecharam na Madeira nos últimos 10 anos

63 agências bancárias fecharam nos últimos 10 anos na Região, o que representa 41,4% do total existente, a maior quebra percentual em todo o País. Em Dezembro de 2008 havia na Madeira e Porto Santo 151 balcões. Em Dezembro do ano passado só 88, menos dos que os existentes em 1995, ano em que havia 97 unidades.

A tendência é comum a todo o País, segundo revelou ontem o ‘Dinheiro Vivo’. O número de balcões bancários desceu para nível mais baixo desde 1995. Numa década, encerraram mais de 2 mil balcões. Lisboa perdeu 600 agências, 40% do total; o Porto viu fechar mais de 400 balcões (37,8%).

Mais de metade dos distritos têm hoje menos balcões de bancos do que tinham há duas décadas. E já há cidades que não têm nenhuma agência – Valbom, no concelho de Gondomar, com os seus 16 mil habitantes é o caso mais recente, depois de, na sexta-feira, o Millennium bcp ter anunciado o encerramento da sua sucursal.

Os bancos encerraram um terço dos seus balcões desde a crise de 2008. O resgate financeiro de Portugal, a resolução do BES, o fim do Banif, e os enormes prejuízos nos grandes bancos explicam parte dos encerramentos. A digitalização dos serviços financeiros e da economia e a forte concorrência das fintech fez o resto.

Mas os fechos vão prosseguir em alguns bancos. A Caixa Geral de Depósitos (CGD), por exemplo, prevê encerrar mais 100 agências até 2020, segundo o plano estratégico acordado com Bruxelas no âmbito da recapitalização do banco público. Irá ficar com entre 470 a 490 agências.