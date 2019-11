330 prédios sujeitos a escaldão no IMI

A Câmara Municipal do Funchal actualizou a lista de imóveis devolutos existentes no concelho. De acordo com esta actualização, os proprietários podem ter pagar o imposto a triplicar. Santa Maria Maior é a freguesia com mais casas desocupadas ou em ruínas. Saiba mais sobre esta notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO nas páginas 6 e 7.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para o aumento de cremações, que liberta terreno no cemitério de São Martinho. Como pode ler na página 25, este ano, 401 corpos foram cremados em São Martinho, dos 1.154 funerais realizados. A pá e a enxada já não fazem parte do dia-a-dia do coveiro mais antigo do Funchal, na página 40.

No que diz respeito à política saiba que os deputados do PSD debatem programa de Governo na Ponta do Sol. Para ler na página 8.

Nos Casos do Dia, damos mais pormenores sobre a derrocada ocorrida na quarta-feira, no Caldeirão Verde. Um português ficou ferido para salvar a mulher da derrocada. Conheça a história na página 13.

Por fim, saiba mais sobre o processo que a Inspecção Regional do Trabalho instaurou a uma empresa de segurança, na página 3.

