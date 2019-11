25ºC de temperatura máxima e possivelmente chuva nas zonas altas

25ºC é o valor máximo da temperatura para o Funchal nesta segunda-feira, um dia com períodos de céu muito nublado e vento fraco, mas sem chuva. Ela aparece sob a forma de aguaceiros nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para as vertentes Norte e terras altas do Arquipélago, a partir do meio da manhã. Nas cotas mais altas conte ainda com vento moderado a forte, até 40 km/h de Noroeste, enquanto no Funchal será fraco, inferior a 15 km/h.

Com 25ºC na parte mais quente do dia estão igualmente Câmara de Lobos e Lugar de baixo, na Ponta do Sol. Machico, Santa Cruz, São Vicente e Porto Moniz contam com 24ºC e no Porto Santo a temperatura máxima desceu ligeiramente, será hoje de 23ºC. 23ºC estão previstos ainda para o Caniçal e Ponta do Pargo. Santana fica-se pelos 22ºC.

Do conjunto destas localidades, a mínima mais baixa vai registar-se em São Vicente, que desce aos 17ºC, seguidos de perto de Santana e Ponta do Pargo que descem aos 18ºC. A temperatura mínima mais alta será de 20ºC, no Funchal, em Câmara de Lobos, Lugar de Baixo, Caniçal, Santa Cruz e Porto Moniz.

No mar, a temperatura está hoje entre os 22/23ºC, registando na costa Norte ondas de Noroeste com 2 a 3 metros e na costa Sul ondas de Oeste/ Sudoeste com 1 a 1,5 metros.