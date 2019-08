Via Expresso este mês e 70 mil para requalificação Fonte do Bispo

A secretária regional do Ambiente e dos Recursos Naturais presidiu esta manhã à sessão solene dos 466 anos da freguesia da Fajã da Ovelha anunciando que a requalificação da zona de lazer na Fonte do Bispo arranca dentro de duas semanas. A par deste investimento de 70 mil euros também assumiu que a beneficiação do caminho real dos Zimbreiros está em fase levantamento, duas empreitadas que o presidente da Junta de Freguesia reivindicara momentos antes durante o discurso que assinalou o aniversário da localidade.

A governante aproveitou ainda para vincar que outros compromissos do Governo estão de ‘pedra e cal’ como é o caso da conclusão da Via Expresso entre a Fajã da Ovelha e o Amparo, que ficará concluída até final deste mês, enquanto que o resto da empreitada de 72,6 milhões de euros só fica disponível em 2020.