Casas do Povo com 2,1 milhões

São 2,1 milhões de euros que as 42 Casas do Povo da Região terão para contar e dividir pelas inúmeras actividades que organizam e também para custear as despesas de funcionamento.

O anúncio foi deixado pelo secretário regional da Agricultura durante a reunião geral das Casas do Povo que decorreu em São Vicente. Humberto Vasconcelos aproveitou para desvalorizar o facto de o Orçamento Regional atribuir menos verbas à tutela e negou que existam menos fundos europeus disponíveis.

“O que há é uma execução do quadro comunitário, que está em grande andamento e uma preparação do novo quadro”, contrariou, frisando que o aproveitamento do financiamento destinado a investimentos no sector primário rondou os “70%”, estimando que até a abertura do novo envelope seja possível alcançar a totalidade do programa de benefícios de Bruxelas.