Direcção Regional de Estradas contrata 21 trabalhadores

A Direcção Regional de Estradas, que se encontra sob a tutela da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, admitiu, no início deste mês, 21 trabalhadores que foram integrados na carreira de assistentes operacionais, em diversas áreas como manobrador, electricista, jardineiro, motorista de pesados e pedreiro. Pedro Fino, esteve presente na sessão de boas-vindas a estes novos elementos, no Estaleiro do Porto Novo.

“Contamos com a vossa dedicação, profissionalismo e sentido de responsabilidade para que continuemos a fazer um bom trabalho em equipa, nas nossas estradas regionais, de forma a conferir mais segurança e conforto a todos os utentes”, referiu o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Parte destes novos funcionários ficarão afectos ao Estaleiro do Porto Novo, onde se desenvolve a actividade de britagem e de produção de massas betuminosas, enquanto outros ficam na Brigada Móvel (asfaltagem e trabalhos de construção por administração direta) ou na Brigada de Arborização (construção e manutenção de jardins). Os restantes vão desenvolver trabalhos de conservação e manutenção das Estradas Regionais nos diferentes pontos da Região.