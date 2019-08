Treinador do Marítimo quer “presença forte” contra o Sporting

O treinador do Marítimo, Nuno Manta, disse hoje que pretende uma entrada forte na I Liga portuguesa de futebol e conquistar pontos na receção ao Sporting, no domingo, em partida da primeira jornada.

Com ambas as equipas a se prepararem para o segundo jogo oficial da época 2019/20, após terem vivido estreias opostas, já que o Marítimo venceu o Leixões (2-1), para a Taça da Liga, e o Sporting foi goleado (5-0) pelo rival Benfica, para a Supertaça, o técnico espera muita vontade tanto dos madeirenses como dos lisboetas.

“Agora, começa o campeonato, que é ainda mais importante entrarmos bem, a conquistar pontos e a marcar a nossa presença como equipa forte, principalmente em casa, sabendo que o adversário vai-nos obrigar a isso. O Sporting, independentemente do que aconteceu, só perdeu um jogo e vai querer entrar a ganhar, para conseguir o objetivo deles”, salientou, na conferência de imprensa de antevisão do jogo nos Barreiros.

Os resultados obtidos na pré-temporada “não valem pontos” e Nuno Manta reconhece-os como sendo “passado”, preferindo falar sobre o campeonato e as metas que 18 clubes ambicionam ao longo das 34 jornadas.

“Temos de estar focados na primeira jornada, porque sabemos que todos os adversários vão querer conquistar pontos e os clubes ditos ‘grandes’ vão querer começar fortes para serem campeões. Nós temos de fazer os nossos pontos”, comentou, recordando que o Marítimo procura a manutenção o mais rápido possível, somar o maior número de pontos e, se possível, entrar na luta por um lugar de acesso às competições europeias.

Em relação ao Sporting, a importância de Bruno Fernandes foi questionada, a saber se os insulares preparam alguma atenção especial, mas o técnico ‘verde rubro’ respondeu que o conjunto de Alvalade “vale pelo seu todo” e que o plantel ‘leonino’ tem muita qualidade e que alguns jogadores “nem sequer vêm à Madeira”.

A verdadeira dor de cabeça de Nuno Manta está na equipa do Marítimo e em escolher os nomes que vão a jogo, deixando muitos elogios aos seus pupilos.

“A minha maior preocupação neste momento é fazer uma convocatória devido ao empenhamento de todos [os jogadores] e é difícil, dentro de 28, à exceção do Bebeto e do Douglas Grolli, que estão com problemas físicos, escolher 18 para o jogo e, depois, escolher o ‘onze’. Agradeço a todos os atletas, que têm sido fantásticos e têm tido uma atitude muito grande”, referiu.

Com sete reforços contratados até ao momento, fica a dúvida se o plantel vai sofrer mais alterações, o que Nuno Manta considera possível, mas as equipas B e sub-23 maritimistas foram lembradas, dizendo que é preciso estar atento e “olhar internamente” porque existe um “lote grande de atletas com qualidade”.

O Marítimo recebe o Sporting no domingo, nos Barreiros, com o apito inicial marcado para as 18:30.