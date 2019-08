Sporting com três centrais e Benfica com reforço Raúl de Tomás no ataque

O Sporting vai apresentar-se hoje na Supertaça com três defesas centrais na equipa titular, um dos quais o reforço internacional português Luís Neto, enquanto no Benfica o futebolista espanhol Raúl de Tomás é a novidade no ataque.

Para o primeiro encontro oficial da temporada 2019/20 das duas equipas, ambos os técnicos apostam somente em um reforço, mantendo grande parte dos titulares da época transata, ainda que o treinador ‘leonino’ tenha, de certa forma, surpreendido, ao deixar de fora dos titulares umas das contratações do defeso, o avançado Luciano Vietto, um dos mais utilizados na pré-época.

O holandês Marcel Keizer apostou em Renan Ribeiro para a baliza, enquanto a defesa será composta por Thierry Correia na lateral direita, uma vez que Ristovski, Rosier e Bruno Gaspar não estão disponíveis, Coates, Mathieu e Luís Neto no eixo defensivo e a Acuña na posição de lateral esquerdo.

Doumbia vai ocupar a posição de médio mais defensivo, atrás de Wendel, com o lugar mais adiantado do meio-campo a ficar entregue a Bruno Fernandes. A frente de ataque é composta por Raphinha e Bast Dost.

Na equipa orientada por Bruno Lage, Vlachodimos é o guarda-redes, Nuno Tavares foi o escolhido para compensar a ausência de André Almeida, jogando no setor defensivo ao lado de Ferro, Rúben Dias e Grimaldo.

No centro do terreno, Florentino, Gabriel e Pizzi são os médios que vão jogar atrás dos avançados Rafa, Raúl de Tomás e Seferovic.

Fora da ficha de jogo ficaram o extremo Cervi e o defesa Jardel, assim como o guardião Diogo Sousa no lado do Sporting.

Sporting e Benfica disputam a Supertaça portuguesa, no Estádio do Algarve, a partir das 20:45, em partida que será dirigida pelo árbitro Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.