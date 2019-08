Ronaldo revela como surgiu a mediática celebração dos golos, veja o vídeo

Cristiano Ronaldo revelou que a conhecida celebração dos seus golos, que vem acompanhada do grito ‘siiiiiiiiiiiii’, surgiu numa digressão do Real Madrid aos Estados Unidos, aquando de um jogo com o Chelsea.

“Foi quando fomos aos Estados Unidos jogar com o Chelsea, mas não sei bem de onde surgiu a celebração. Marquei um golo e fiz aquilo, siiiiiii. Mas para ser honesto, foi natural. Depois gostei e comecei a fazer mais”, revelou numa entrevista à Soccer.com.

A celebração tornou-se viral entre os adeptos, tanto que hoje imitam o jogador, natural da Madeira.

“Reparei que os adeptos também gostavam e começaram a imitar-me. Pensei, vão lembrar-se do Cristiano por causa disto, por isso continuei a fazer”, disse.