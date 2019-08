O treinador madeirense Paulo Vieira assumiu um contrato para a época 2019/2020 com o Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo. Depois de nos últimos anos ter dirigido a equipa sénior do Marítimo no Campeonato Nacional da II Divisão masculina, o ex-internacional jogador de andebol optou por rumar aos ‘estudantes’.

“ Seja benvindo, Paulo, e votos de muito sucesso no nosso clube!” adiantou o clube na sua página de facebook