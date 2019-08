Marítimo proíbe adereços do Sporting nas bancadas de sócios

O Marítimo vai proibir os adereços dos sócios nas bancadas dos seus sócios. O clube madeirense informou esta sexta-feira, através de comunicado, que, “por questões de segurança, não serão permitidos adereços da equipa adversária nas bancadas reservadas aos associados do Club Sport Marítimo”.

“Os adeptos do clube visitante têm, por isso, acesso ao sector Norte Visitante, e a entrada pode ser efectuada através da porta 1 do Estádio do Marítimo”, acrescenta o mesmo comunicado.

As portas abrem às 16h30, enquanto o início do Marítimo-Sporting, da 1.ª jornada da I Liga, está marcado para as 18h30.