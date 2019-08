Marítimo anuncia contratação de defesa brasileiro Léo Andrade

O Marítimo oficializou na sexta-feira a contratação do defesa brasileiro Léo Andrade, o sétimo reforço do clube madeirense da I Liga portuguesa de futebol para a época 2019/20.

O jogador, de 21 anos, é defesa central de origem, mas também pode jogar a lateral esquerdo e chega do Coritiba, clube no qual fez a formação e se estreou pelo plantel principal em 2017, tendo realizado ainda 10 partidas em 2018.

“Léo Andrade, que fez praticamente todo o seu percurso nos escalões do Coritiba, tem agora o Marítimo a abrir-lhe as portas para a sua primeira experiência no futebol europeu”, destacou o emblema ‘verde rubro’, na publicação no seu sítio oficial.

O Marítimo tem agora sete contratações para a temporada 2019/20, após Dejan Kerkez, Franck Bambock, Jhon Cley, Erivaldo, Marcelinho e Daizen Maeda.