Félix ‘brilha’ com dois golos na vitória do Atlético de Madrid sobre a Juventus

O internacional português João Félix marcou hoje os dois golos do Atlético de Madrid na vitória por 2-1 sobre a Juventus, em jogo particular inserido na International Champions Cup de futebol, em Estocolmo, na Suécia.

O jovem avançado, de 19 anos, que já tinha ‘brilhado’ frente ao Real Madrid (7-3), formou dupla de ataque com Álvaro Morata e anotou um ‘bis’, aos 24 e 33 minutos, no último encontro de preparação dos ‘colchoneros’, antes de iniciarem a Liga espanhola.

Pelo meio, a octocampeã italiana Juventus, que teve o internacional português Cristiano Ronaldo entre os titulares, tinha empatado, por intermédio do alemão Sami Khedira, aos 29 minutos.

Félix, que foi contratado ao Benfica por 120 milhões de euros, foi substituído aos 56 minutos, dando lugar ao lateral colombiano Santiago Arias, que passou pelo Sporting.

Já o ‘capitão’ da seleção portuguesa foi rendido pelo croata Mario Mandzukic, aos 71.

O Atlético de Madrid estreia-se na Liga espanhola em 18 de agosto, com a receção ao Getafe, enquanto a Juventus arranca a ‘Serie A’ apenas em 24, no terreno do Parma.