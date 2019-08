O FC Porto venceu, esta noite, o Benfica por 0-2 no Estádio da Luz, num resultado que deixa as duas equipas com a mesma pontuação (6 pontos) na Liga portuguesa.

Zé Luís aos 22 minutos e Marega aos 86 marcaram os golos portistas. O Benfica terminou a partida com 10 jogadores, devido à saída de Chiquinho por lesão.