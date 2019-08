Cristiano Ronaldo assinou pelo Manchester United há 16 anos

Foi há 16 anos, mais concretamente a 12 de Agosto de 2003, que o então jovem madeirense de apenas 18 anos rumava a Inglaterra para assinar contrato com um dos clubes mais respeitados e históricos do Mundo do futebol: o Manchester United.

Depois de ter impressionado Alex Fergunson, num particular entre o Sporting e os ‘reds’, a propósito da inauguração do novo Estádio José Alvalade (6 de Agosto de 2003), Cristiano Ronaldo assinalava poucos dias depois uma das transferências mais badaladas do Verão de 2003. Foram cerca de 15 milhões de euros que o Manchester United viu-se obrigado a desembolsar para contar com os préstimos do ‘astro’ madeirense.

Para assinalar a efeméride, foi o próprio organismo da FIFA que esta segunda-feira recordou uma das páginas mais marcantes na carreira do agora avançado da Juventus.