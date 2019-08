Um jovem com 28 anos despistou-se de mota, esta manhã de terça-feira, na Rua do Lazareto, no Funchal. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) receberam o alerta pelas 7h45 e acorreram ao local. O rapaz estava consciente, embora sem memória do que lhe acontecera. Os BVM transportaram-no de imediato para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Aparentemente, o rapaz só ficou com escoriações nas pernas.