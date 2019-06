Carro despista-se e cai em ribeiro

Um carro ligeiro despistou-se e caiu esta madrugada no ribeiro junto à saída da via rápida na zona da Pena, sem provocar feridos. A Polícia de Segurança Pública já esteve no local esta manhã, tendo a proprietária já dado indicação para a retirada da viatura com recurso a reboque.

As causas do acidente não são conhecidas neste momento. Ao que tudo indica o condutor saiu pelos seus próprios meios de dentro da viatura.

A presença do carro dentro do ribeiro despertou esta manhã a curiosidade das pessoas que se juntaram no local.