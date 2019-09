Venha provar o nosso bolo do caco, tenro e suculento!

O Restaurante Miradouro, localizado junto ao Miradouro de São Roque, no Funchal, e com vista privilegiada para a baía do Funchal, é conhecido pelo seu bom nome e pelos pratos típicos que apresenta, destacando-se dos demais.

Além dos pratos regionais que serve, em doses generosas, apresenta um serviço de qualidade a bom preço, que não deixa ninguém indiferente!

E o prego no bolo do caco, tenro e suculento, que aqui é servido? De comer e chorar por mais!!! Tem mesmo que provar!

Mas, se na hora de comer, quiser optar por outros pratos, fique a saber que temos uma variedade de escolha toda ela deliciosa!

Confira os nossos pratos do dia desta semana:

Terça-feira : Entremeada na Brasa

Quarta-feira: Coxinhas de Frango no Espeto

Quinta-feira: Feijoada à Miradouro

Sexta-feira: Lasanha à Bolonhesa

Preço: 5.50€

Estamos abertos de terça a domingo, com o horário de almoço das 12:00 às 15:00 e de jantar das 19:00 às 23:00.

Visite a nossa página do Facebook e aproveite para saber mais sobre nós.

Telefone: 291742165