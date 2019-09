Um mar de sabores, ali mesmo...

Lugar de encantos tamanhos, assim é a Zona Velha da cidade! Emblemática, na sua plenitude, e esplendorosa nos seus cantos e recantos, revela potenciais únicos no que à gastronomia diz respeito. A Taberna Ruel é um deles! Sobressai pelo facto de apostar na qualidade e frescura dos seus produtos e de apresentar diariamente, aos seus clientes, pratos de sabores únicos e irrepreensíveis, tanto de peixe como de carne.

O peixe é capturado na Região e comprado todos os dias de madrugada pelo Sr Ruel, o proprietário do restaurante, para que se possa confecionar com garantia de qualidade e com cheiro a maresia. O mesmo acontece com os mariscos (cavaco regional, lagosta, lavagante, ameijoas, navalhas e sapateira), são sempre frescos, aliás o cheiro suave não deixa margem para dúvidas. As carnes maturadas na brasa, o Tomahawk, com maturação de 30 dias, e o T-bone são simplesmente divinais e, o melhor de tudo, é que pode acompanhar todo o processo de confeção na nossa zona de churrasco ao vivo, no pátio do nosso restaurante.

É evidente que o nosso menu não se restringe a peixe ou carne! Apostamos também na gastronomia regional: espetada em pau de louro, bolo do caco, filete de espada com banana ou molho de maracujá e cassata de maracujá. Se tiver um gosto mais refinado, opte por carpaccio de espada, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, ou bife do filete com molho de pimenta verde e, para sobremesa: mousse de chocolate ou cheesecake da casa. Acompanhe, qualquer um destes pratos, com um bom vinho da nossa garrafeira.

Faça-nos uma visita!

