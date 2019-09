Taberna da Poncha, um marco na freguesia da Serra d’Água!

Há mais de 60 anos, na Serra d’Água, nascia a Mercearia do Senhor José Gomes do Vale, homem reconhecido pelo seu rigor, bondade e confiança. Nesta mercearia, para além dos bens essenciais, procurava-se também um copo de vinho, pé de cabra, aguardente ou então uma ‘ponchinha’.

A poncha era preparada com açúcar, casca de limão bem batidos com o tradicional pau da poncha, aos quais depois se adicionava o sumo de limão e a aguardente. Depois de tudo muito bem misturado, estava preparado o ‘saboroso e poderoso remédio’.

Nessa altura, os clientes eram principalmente habitantes das redondezas ou do Norte, que vinham de viagem ou até mesmo da ‘cidade’. Passar na Mercearia do ‘Zé do Vale’ era uma espécie de ritual.

Depois de José do Vale, a tradição passou para a sua filha Ana Maria, mulher também conhecida pelas qualidades do seu pai. Com o apoio do marido e dos filhos deram início a um novo ciclo naquele mesmo espaço.

Fruto dos novos tempos, o espaço de mercearia deixou de existir e a aposta foi para um dos produtos de referência da casa: a poncha! Hoje, ainda se faz a poncha inicial, à Pescador, como é conhecida, bem como a poncha que é feita com aguardente de cana, mel de abelhas e sumo de laranja e/ou limão, de tangerina e também de maracujá.

Nascia assim a Taberna da Poncha, fruto de uma herança familiar com décadas de história e tradição. A antiga ‘Tasca do Zé do Vale’ é, hoje um espaço agradável, de convívio e ambiente familiar, que continua a ser ponto de paragem na Serra d’ Água por causa da sua famosa e deliciosa poncha, bem como dos característicos amendoins, sem esquecer a belíssima paisagem do vale da Serra d’Água, imponente, com as montanhas e verdes das encostas. E quem não conhece este espaço, tão característico por estar ‘decorado’, no seu interior, com milhares de contactos de empresas?

Actualmente, a Taberna da Poncha é visitada não só por habitantes do Norte, mas de todas as partes da ilha, não esquecendo os turistas que, na subida ou na descida, já nos visitam como ponto de referência cultural e histórica da nossa freguesia.

Como sempre, aguardamos a sua visita!

Contactos:

Morada: Serra d’ Água, 9350-309 Ribeira Brava

