Marisqueira Tropicana, na Zona Velha da cidade

Apostamos na qualidade dos nossos produtos, na qualidade das refeições que servimos aos nossos clientes bem como no atendimento. Queremos garantir que passando por cá uma vez, passará mais duas ou três! Trabalhamos com dedicação e com amor porque sabemos que desta forma a sua refeição terá ainda mais sabor!

Somos já conhecidos pelos pratos de peixe e marisco que servimos, sempre frescos e, também, pelas carnes maturadas na brasa que são uma autêntica perdição.

E como sabemos que à refeição sabe sempre bem um copo de vinho, enchemos a nossa garrafeira com os melhores, cabe-lhe, a si, escolher!

Quanto à sobremesa...renda-se ao nosso delicioso pudim de maracujá!

Esperamos a sua visita!

Contactos:

Marisqueira Tropicana

Rua Dom Carlos I, nº 43, Funchal

Telf: 291 222743

Facebook: https://www.facebook.com/marisqueiratropicana/