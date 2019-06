Falta-lhe inspiração para uma tatuagem? Visite-nos e nós aconselhamo-lo!

Existem dois tipos de pessoas: aquelas que não conseguem parar depois da primeira tatuagem e aquelas que ainda estão a decidir qual será a primeira.

No entanto, nem tudo é fácil e as dúvidas surgem quando pensam no desenho a ser feito. São tantas as opções que podem tornar a decisão de fazer uma tatuagem mais difícil.

Outro ponto importante que incide na hora de escolher o desenho: ser algo pequeno e discreto ou grande e extravagante? Na Oscar Tattoo Arts consegue obter essa resposta, traçando já um caminho que irá facilitar-lhe a decisão do desenho a tatuar.

Entretanto, saiba que existem vários exemplos de tatuagens discretas que representam grandes valores, como, por exemplo, a abelha que tem o significado de prosperidade, o anjo a protecção, a borboleta a mudança, o coração o amor, as flores a beleza/feminilidade, o pássaro a liberdade, a rosa a paixão/romance, entre muitos outros.

Se pretende uma tatuagem maior e com mais detalhe, existem alguns desenhos indicados como a águia que significa a sabedoria/estratégia, as armas a força/poder, as asas a pureza/beleza/religião, a cobra a renovação, o dragão a honra/transformação, o tigre a coragem, o tubarão o poder, entre outros animais associados a uma representação.

Visite e inspire-se na Oscar Tattoo Arts! E, já sabe, agora pode agendar também o seu novo corte de cabelo no nosso espaço de barbearia!

Contactos:

Oscar Tattoo Arts

Entreposto da Cancela, loja 1

926 026 277

Horário: das 10h30 às 19 horas

Facebook