Revista Portuguesa de Educação Artística conquista nova indexação e recebe propostas de artigos para próximo volume

A Revista Portuguesa de Educação Artística (RPEA), publicação semestral científica dedicada à educação e às artes publicada pela Secretaria Regional de Educação, conquistou, este mês, uma nova indexação no Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Trata-se de uma biblioteca virtual, que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional, conta com um acervo de mais de 45 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual.

Ao longo dos anos, desde a sua primeira edição em 2011, a RPEA foi conseguindo o seu lugar de destaque no panorama das publicações científicas portuguesas, sendo actualmente reconhecida como uma das mais importantes revistas na área da educação artística em Portugal.

Desde 2015, com a indexação em vários directórios de revistas científicas, concretizou assim a sua estratégia de inclusão em bases de dados internacionais de publicações periódicas prestigiadas no domínio da ciência. Actualmente, está indexada e referenciada em 9 bases de dados internacionais de publicações periódicas científicas.

Além da versão em suporte papel, a RPEA continua a oferecer acesso livre e imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Assim, todos os artigos são disponibilizados de forma aberta, livre e sem custos para o utilizador, no seu sítio oficial.

Chamada de artigos para publicação

Está aberta a chamada de artigos para a RPEA, volume 10, número 1 (2020), até ao próximo dia 9 de Dezembro de 2019.

Todos os interessados deverão a enviar propostas de artigos para o seguinte endereço de correio electrónico: [email protected]