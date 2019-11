‘Não me Toques’ no proximo Encontro com o Cinema

‘Não me Toques’, realizado por Adina Pintille, é a longa-metragem escolhida para o próximo Encontro com o Cinema, na sexta-feira, 8 de Novembro, às 21h30, no Centro Cultural John dos Passos.

Lançado na Roménia em 2018, o filme explora a fronteira entre realidade e ficção, seguindo as jornadas emocionais de Laura, Tómas e Christian. Ansiando por intimidade mas dela profundamente receosos, o trio une-se para superar velhos padrões, mecanismos de defesa e tabus, tentando finalmente ser livre. ‘Touch Me Not’ interroga o modo como a intimidade se pode encontrar da forma mais inesperada e como amar o outro sem nos afastarmos de nós próprios. ‘Não me Toques’ conta com as actuações brilhantes de Laura Benson, Tómas Lemarquis, Christian Bayerlein.