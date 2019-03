Ensemble de Guitarras actua domingo em Santana

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direcção Regional de Educação, promove este domingo, 17 de Março, no Salão Paroquial de Santana, um concerto interactivo envolvendo o Ensemble de Guitarras da DSEAM e os alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar de Santana e do Externato da Sagrada Família.

Com arranque marcado para as 17 horas, a ideia é proporcionar à comunidade escolar um momento de partilha musical, interligando as modalidades de coro, dança e instrumental.

Segundo nota da Secetraria da Educação, o concerto tem também como finalidade fomentar nos mais jovens o gosto pela música de conjunto e divulgar a composição instrumental do Ensemble de Guitarras da DSEAM.

Neste âmbito, será apresentado um repertório variado que vai do barroco à música popular, sendo que quatro dos temas terão a participação especial dos alunos das escolas: ‘Hino da alegria’, de Ludwig van Beethoven; ‘Queda do Império’, de Vitorino; ‘Hotel Califórnia’, dos The Eagles, e ‘O anzol’, da banda portuguesa Rádio Macau.

O Ensemble de Guitarras da DSEAM tem como director artístico o professor José António Silva.