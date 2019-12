Esta noite, Cristiano Ronaldo recebeu, pela 6.ª vez o prémio de Melhor Jogador do Globe Soccer Award, no Dubai. Depois, já no seu jacto particular, tirou uma fotografia com a sua família, e escreveu nas redes sociais que foi “um momento muito emocional poder partilhar este prémio com a minha família”, O madeirense agradeceu ainda por toda a hospitalidade e deixa antever um regresso aquele país: “Até breve Dubai!”, escreveu.