Companhia de teatro João Garcia Miguel percorre Europa com peça ‘Sr. Moedas’

A experiência e a visão do comissário Carlos Moedas sobre a Europa são o mote da mais recente peça da Companhia de Teatro João Garcia Miguel. O espectáculo ‘Sr. Moedas’ está integrado no projecto europeu ‘Comichão Europeia’ e, além de Portugal, vai ser apresentado na Holanda, Roménia, Itália e Letónia.

‘Comichão Europeia’ é um projecto que nasceu na Holanda numa altura em que as crises económicas, a migração e os terramotos políticos (como o Brexit) provocam a incerteza e questionam a essência da União Europeia (UE). Companhias de teatro de cinco países – Portugal, Holanda, Roménia, Itália e Letónia – foram desafiadas a criar uma peça com o objectivo de comunicar visões, perspectivas e ideias sobre a democracia e políticas europeias e de pensar sobre o próprio futuro da UE.

Agora, durante cinco semanas, a peça de cada companhia irá estar em cena nos restantes países participantes, com a ambição de envolver o público em questões sociais e tornar a Europa mais humana.

“Para criar este espectáculo, entrevistámos o comissário português com o intuito de perceber o paradigma de muitos homens e mulheres que sonham com uma Europa diferente e mais unida. As suas histórias, emoções e ideias são a fonte desta peça, que pretende promover a discussão e reflexão em torno das diversas temáticas europeias”, refere João Garcia Miguel, autor do texto e encenador do espectáculo português.

Depois de estrear em Amsterdão, a 3 de Outubro, a peça portuguesa chega no dia 19 à Roménia e a 9 de Novembro a Milão. Estreia-se em Lisboa a 18 de Dezembro, semana em que as restantes companhias internacionais apresentam também os seus espectáculos em Lisboa, no Teatro Ibérico. ‘Sr. Moedas’ sobe, depois, a palco na Letónia, em Fevereiro de 2020.