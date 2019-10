Cinemas portugueses com subida de 8,9% de espectadores até Setembro

As salas de cinema portuguesas registaram uma subida de 8,9% no número de espectadores até Setembro, face a igual período de 2018, com semelhante crescimento nas receitas, anunciou hoje o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com a ‘newsletter’ mensal do ICA, nos primeiros nove meses de 2019 houve 11,5 milhões de espectadores de cinema, mais 8,9% do que em 2018, apesar de uma ligeira descida de 0,3% em setembro.

No campo das receitas, até setembro, o total verificado foi de 61,3 milhões de euros, mais 8,2% do que nos três primeiros trimestres de 2018, também apesar de uma redução de 1,2% em setembro.

O filme mais visto em setembro foi “It: Capítulo 2”, de Andy Muschietti, com perto de 200 mil espectadores, seguido do português “Variações”, de João Maia, visto por 133.211 pessoas, sendo o filme português mais visto do ano e o quinto filme nacional mais visto desde 2004.

Por seu lado, “A Herdade”, de Tiago Guedes, em 11 dias de exibição, conseguiu 39.513 espectadores.

A lista dos filmes mais vistos de 2019 continua a ser encabeçada por “O Rei Leão”, com perto do dobro dos espectadores do segundo filme mais popular, o também norte-americano “Vingadores: Endgame”.

Até setembro, a NOS concentrou 71% das receitas de distribuição dos cinemas em Portugal, seguindo-se a Big Picture com 15,3% e a Pris com 5,8%.