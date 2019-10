‘10.º Festival de Órgão da Madeira’ arranca esta sexta-feira com Stephen Tharp

A 10.ª edição do Festival de Órgão da Madeira arranca já esta sexta-feira, na Igreja de São João Evangelista (Colégio), no Funchal, pelas 21h30, com Stephen Tharp. Eduardo Jesus, secretário do Turismo e Cultura marcará presença na abertura deste evento, associado à Celebração dos 600 anos da Descoberta das Ilhas do Porto Santo e da Madeira.

A programação vai explorar a música do século XV ao século XXI, num ciclo de 11 concertos com recitais protagonizados por organistas e solistas de renome nacional e internacional, realizados em Igrejas e Conventos emblemáticos da RAM, agendados entre os dias 18 e 27 de Outubro de 2019.