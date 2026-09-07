Chanceler alemão chocado com vitória da extrema-direita quer continuar reformas

O chanceler alemão declarou-se hoje "profundamente chocado" com a vitória histórica da extrema-direita numa eleição regional no domingo, e prometeu manter o rumo das reformas do Governo, mas explicando-as melhor.

"A minha determinação é continuar o rumo das reformas, sem rutura, mas sei que (...) temos de as explicar melhor", disse o conservador Friedrich Merz, no final de uma reunião da direção do seu partido, a CDU, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O partido da extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), antimigração e pró-Rússia, venceu as eleições no estado da Saxónia-Anhalt, no leste da Alemanha, com 43,8% dos votos e ficou a apenas três deputados da maioria absoluta.

Merz reconheceu ter responsabilidade na derrota e admitiu que o crescimento eleitoral da AfD muda os dados do jogo "em toda a Alemanha".