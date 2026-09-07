Israel avisa que vai manter operações militares contra Hezbollah no Líbano

O exército israelita avisou hoje que vai continuar a realizar operações contra as ameaças do movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano, depois de ter efetuado novos ataques que fizeram 11 mortos no sul do país.

O exército afirmou ter atingido instalações do Hezbollah (Partido de Deus) em resposta ao lançamento de dois drones carregados de explosivos contra soldados israelitas, acrescentando que vai continuar a agir "mantendo-se, ao mesmo tempo, comprometido com o acordo de cessar-fogo", de acordo com um comunicado.

Nos últimos dias, Israel intensificou os ataques contra o sul do Líbano, acusando o Hezbollah de violações repetidas do cessar-fogo.

Bombardeamentos ocorridos durante a última noite fizeram 11 mortos, incluindo dois bebés.

Durante o fim de semana um ataque israelita causou sete mortos no sul do Líbano.

Na quinta-feira passada, Israel anunciou ter assumido o controlo da zona montanhosa de Ali Taher, que domina a cidade de Nabatiyeh, afirmando que o Hezbollah tinha construído uma rede de túneis no local.

O Hezbollah não confirmou esta informação.

Após os ataques de domingo, Beirute instou Washington e a "comunidade internacional" a "fazer cessar" os ataques israelitas.

Novas negociações entre as autoridades libanesas e israelitas são esperadas para este mês, embora ainda não tenha sido anunciada qualquer data.