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Casos do dia

Mulher alcoolizada assistida na Rua das Fontes

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Foto Arquivo/ASPRESS

Uma mulher, de 32 anos, foi assistida na madrugada deste domingo, pelas 3 horas, na Rua das Fontes, no Funchal, depois de ser encontrada em estado de embriaguez.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local, tendo prestado assistência à mulher.

Após a avaliação no local, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber os cuidados médicos necessários.

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