Mulher alcoolizada assistida na Rua das Fontes
Uma mulher, de 32 anos, foi assistida na madrugada deste domingo, pelas 3 horas, na Rua das Fontes, no Funchal, depois de ser encontrada em estado de embriaguez.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local, tendo prestado assistência à mulher.
Após a avaliação no local, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber os cuidados médicos necessários.
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