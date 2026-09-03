Moradores voltam às ruas de Ceuta, desta vez contra centros de detenção para migrantes

Centenas de residentes de Ceuta regressaram ontem às ruas em protesto contra os centros de detenção para migrantes que estão a ser preparados pelo governo como passo preliminar para a sua expulsão do enclave espanhol no norte de África.

Os protestos dos moradores concentraram-se desta vez numa zona aberta junto a uma creche que está a ser preparada pelo governo, bem como contra o anúncio de mais um centro de detenção no Cais Oeste do porto, junto a duas zonas residenciais.

O protesto, que contou também com o apoio de moradores de outros bairros, teve como objetivo manifestar a sua oposição à localização do novo centro de acolhimento de migrantes junto a estes dois núcleos populacionais.

Os manifestantes, que bloquearam o trânsito na zona, interrompendo os desembarques desde o porto de Algeciras (Cádiz), quiseram deixar clara a sua rejeição à administração do Estado, proprietária do terreno.

Os moradores leram uma declaração a manifestar a sua "preocupação e discordância" com a instalação deste centro de acolhimento para migrantes na zona portuária.

Também hoje à tarde trabalhadores, famílias e moradores realizaram mais um protesto na esplanada junto à creche Nossa Senhora de África, que está a ser preparada para acolher mais um centro de acolhimento para migrantes.

O protesto levou mesmo à paralisação dos trabalhadores, depois de os afetados terem deixado claro que pretendem continuar com as ações até que o governo reverta a sua decisão de construir o colonato junto a um centro educativo para crianças dos 0 aos 3 anos.

As famílias denunciaram também a insegurança gerada por esta situação.

Mais de 70.000 pessoas entraram ilegalmente em Ceuta entre 30 e 31 de julho, naquilo que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, qualificou como uma "violação da integridade territorial de Espanha" e pela qual responsabilizou as máfias de tráfico de seres humanos que deturparam uma sentença recente sobre devoluções de migrantes que chegam a Espanha a nado.

Mais de 90% das pessoas que entraram ilegalmente no enclave espanhol no norte de África, que tem fronteira com Marrocos, saíram de Ceuta nas horas e nos dias imediatos, mas pelo menos 5.000 permanecem na cidade, incluindo milhares que estão nas ruas.

Sánchez considerou que Espanha e a Europa foram alvo de um ataque em Ceuta que usou a imigração e no qual estiveram também envolvidos Israel e Rússia, com a amplificação nas redes sociais de desinformação relativa ao ocorrido.