Insurgentes atacam acampamento de safaris de investidor português

Um ataque de grupos insurgentes na Coutada de Marangira, província de Niassa, norte de Moçambique, provocou prejuízos de milhões de euros num acampamento de safaris associado ao ex-treinador luso-moçambicano Carlos Queiroz, segundo órgãos locais.

O acampamento turístico da Mozambique Wild Adventures (MWA) foi saqueado, queimado e vandalizado pelos insurgentes, que levaram ainda viaturas, num ataque que aconteceu na quinta-feira, de acordo com fontes citadas pelos órgãos locais.

Desde o ataque ao local, cuja concessão foi atribuída pelo Governo em 2014, que não há comunicações com a área, mas a organização ambientalista Mozambique Bio, citando fontes locais, refere a "destruição e perda de um investimento estimado em 3,5 milhões de dólares", realizado "ao longo de mais de uma década pelo empresário e professor Carlos Queiroz".

Acrescenta que se encontravam no local três turistas estrangeiros, que estão em segurança, "apesar de terem perdido documentos pessoais e dinheiro durante o assalto", enquanto "cerca de 15 colaboradores do acampamento terão abandonado as instalações e procurado refúgio no mato".

"O local representava um investimento de longo prazo ligado ao turismo de natureza e às atividades de conservação naquela área do distrito de Marrupa, província de Niassa", acrescenta.

As autoridades da província estão no terreno e, contactadas pela Lusa, remeterem uma posição oficial para o final do dia de hoje.

Desde 2017 que a província de Cabo Delgado enfrenta uma insurgência armada que já provocou mais de 6.600 mortos e de 1,2 milhões de deslocados. Esses ataques alastraram-se, com incursões pontuais, em 2025, às vizinhas províncias de Niassa e de Nampula.

A violência armada em Cabo Delgado provocou 1.401 deslocados em agosto e os incidentes de conflito aumentaram 10% no primeiro semestre, face ao período homólogo, alertaram hoje as Nações Unidas num novo retrato humanitário.

No mais recente relatório sobre a situação humanitária em Moçambique, divulgado pelo Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), a organização refere que o conflito continua a afetar o norte do país, enquanto as comunidades enfrentam simultaneamente os efeitos de fenómenos climáticos extremos e o risco de uma nova seca associada ao El Niño.

Segundo o documento, entre janeiro e agosto de 2026 foram deslocadas pelo menos 29.564 pessoas devido à violência armada, das quais 1.401 apenas em agosto. Mulheres e crianças representaram aproximadamente 79% dos movimentos populacionais registados.

"O conflito e a deslocação continuam a afetar comunidades no norte, enquanto muitas áreas do país ainda recuperam das cheias recentes e dos sucessivos ciclones", assinala o OCHA.

A agência das Nações Unidas acrescenta que os incidentes relacionados com o conflito em Cabo Delgado aumentaram 10% no primeiro semestre de 2026 em comparação com igual período de 2025, sendo que os civis foram visados em cerca de 70% dos incidentes reportados, incluindo assassinatos, raptos, saques e destruição de habitações.

O relatório refere ainda que a insegurança expandiu-se para zonas anteriormente menos afetadas, com atividade de grupos armados registada nos distritos de Balama, Namuno e Montepuez.

De acordo com o OCHA, Moçambique contabiliza atualmente cerca de 662 mil deslocados internos, segundo a mais recente avaliação da Organização Internacional para as Migrações (OIM).