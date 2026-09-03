Ventura considera que PR é dos mais interessados em resolver situação de Luís Neves

O líder do Chega considerou hoje que o Presidente da República é uma das pessoas mais interessadas em que a situação do Ministério da Administração Interna se resolva e apelou à sua intervenção pública.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, André Ventura defendeu que "a melhor forma de não se dar recados por ninguém é intervir diretamente, é dizer o que se pensa sem nenhum freio, sem nenhuma limitação, obviamente, com a ponderação do cargo que tem para que foi eleito".

"Certamente António José Seguro o fará, talvez até nos próximos dias. Mas eu não tenho dúvidas, não estou a dizer porque me tenha dito, mas não tenho dúvidas do que li, do que vi e da forma como interpreto as palavras de António José Seguro, não tenho dúvidas de que neste momento António José Seguro era dos políticos em Portugal mais interessados em resolver este problema ou esta situação", sustentou.

André Ventura considerou também que "talvez o Presidente da República tenha que ser mais claro e tenha que se calhar ser direto a dizer isto" e indicou que, se tivesse sido ele próprio a vencer as últimas eleições presidenciais, "já teria dito que Luís Neves tem que sair".

Em declarações à SIC que não foram gravadas, o Presidente da República terá dito que não manda recados por ninguém, depois de declarações do próprio André Ventura, de Adalberto Campos Fernandes ou Álvaro Beleza.

O presidente do Chega disse que "já ficou claro para o país inteiro o que é que o Presidente pensa sobre isto" e que António José Seguro "de facto, não manda recados".

"Todos têm que saber o seu papel e a sua responsabilidade na defesa das instituições democráticas. Se Luís Neves não compreende o mal que está a fazer às instituições democráticas e a uma instituição em particular, que é a Polícia Judiciária, uma das mais prestigiadas instituições do país, então é porque não compreendeu de todo a mensagem do Presidente da República", afirmou.

André Ventura alegou que o chefe de Estado "percebe, como toda a gente percebe, que mais um dia de Luís Neves no Governo é mais um dia de desgaste, é mais um dia de deterioração das instituições e é mais um dia de degradação das instituições".

"Acho que é claro o pensamento do Presidente nessa matéria, acho que o doutor António José Seguro já deixou claro, por várias intervenções que teve e que indiretamente também foram tornadas públicas e não desmentidas, aquilo que pensa e aquilo que sente que deve acontecer no caso de Luís Neves", disse.

Ventura disse que teve "a preocupação de falar com o Presidente da República, e deixou claro que o que estava a dizer não tem nada a ver com a posição do Presidente da República".

O líder do Chega argumentou também que tanto Adalberto Campos Fernandes como Álvaro Beleza "são pessoas que conhecem o pensamento do Presidente e estão próximas do Presidente" e "o mais provável é que estejam a dizer o que António José Seguro e a maior parte do país, na verdade, pensa há algum tempo".