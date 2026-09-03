Luana Jesus assina pelo Frankfurter Handball da Alemanha

A internacional madeirense Luana Jesus vai jogar, esta temporada, no campeonato alemão ao serviço do Frankfurter Handball Club.

A madeirense, com 22 anos, viverá assim a sua primeira experiência fora de Portugal, depois de ter iniciado a prática da modalidade na Madeira ao serviço do Club Sports da Madeira.

Ainda na Região foi jogadora do Madeira Andebol SAD durante duas temporadas. Depois rumou ao continente para estudar onde vestiu as camisolas do Almeida Garrett, Colégio de Gaia na 1.º Divisão. Na época passada representou as algarvias do Gil Eanes. É internacional por Portugal nos Sub-21.