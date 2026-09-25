SABSEG e Horários do Funchal reforçam protecção dos colaboradores

A SABSEG e a Horários do Funchal – Transportes Públicos formalizaram um protocolo de parceria destinado a facilitar o acesso dos colaboradores da empresa de transportes públicos da Madeira e, quando aplicável, dos respectivos agregados familiares, a diferentes soluções de seguros.

A parceria disponibiliza soluções nas áreas da Saúde, Automóvel, Multirriscos, Habitação e Bicicleta, entre outras opções de proteção, como Vida, Crédito e Animais Domésticos, refere nota à imprensa. O acesso será feito através de um espaço digital dedicado, permitindo aos colaboradores conhecer as diferentes soluções de forma livre e voluntária.

No âmbito do protocolo, a SABSEG assegurará ainda aconselhamento especializado, acompanhamento administrativo dos contratos e apoio na gestão de eventuais sinistros.

A assinatura decorreu no Funchal e contou com a presença de Ricardo Vieira, responsável da SABSEG na Madeira, e, em representação da Horários do Funchal, de Marco Lobato, presidente do Conselho de Administração, e Bruno Sousa, vogal executivo do Conselho de Administração.

Para Ricardo Vieira, o acordo representa mais um passo na estratégia de proximidade da SABSEG na Região. O responsável destaca a importância de disponibilizar aos colaboradores e às suas famílias informação e acompanhamento especializado, ajudando-os a encontrar soluções de proteção ajustadas às suas necessidades.

A parceria integra-se na aposta da SABSEG no desenvolvimento de protocolos com empresas e instituições, aproximando soluções de seguros das pessoas e reforçando a sua presença na Madeira. O novo protocolo constitui um canal adicional de acesso a informação, aconselhamento e soluções de proteção, mantendo-se sempre voluntária qualquer decisão de adesão.