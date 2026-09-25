PPM alerta para degradação do Forte de São Tiago

O PPM Madeira alerta para o estado de conservação do Forte de São Tiago, no Funchal, defendendo uma "profunda recuperação" do imóvel e a sua valorização como espaço museológico.

Após uma visita ao exterior do forte, o partido diz ter encontrado sinais de degradação, apontando o mau estado da muralha e a destruição de uma das guaridas. Para o PPM, o monumento deve ser recuperado e "devolvido aos cidadãos", recriando a sua função histórica na defesa da Madeira contra ataques de corsários.

O partido contesta ainda a exploração de restauração existente no espaço, considerando que o potencial turístico e cultural do forte seria melhor aproveitado através da criação de um núcleo museológico dedicado à sua história.