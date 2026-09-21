Bailha e Oh Lã Lã levam artesanato madeirense aos Dias Abertos

Dois projectos madeirenses, Bailha e Oh Lã Lã Fiber Lab, foram seleccionados no âmbito do processo nacional de candidaturas dos Dias Abertos Artes & Ofícios | Novo Design e passam a integrar a programação da iniciativa em 2026/2027.

Promovidos pela Spira – revitalização patrimonial e integrados na programação da Bienal Artes & Ofícios | Novo Design, os Dias Abertos reúnem mais de 70 oficinas e ateliers e cerca de 100 actividades em diferentes regiões do país. A 5.ª edição decorre entre Outubro de 2026 e Março de 2027, no segundo fim de semana de cada mês.

Na Madeira, a Bailha apresenta oficinas dedicadas ao Bordado Madeira, enquanto o Oh Lã Lã Fiber Lab propõe actividades centradas na lã regional e nas diferentes fases da sua transformação.

Fundada em 2021 por David Oliveira, a Bailha nasceu inspirada pelo legado familiar de várias gerações de bordadeiras e tem como objectivo preservar e reinterpretar o saber-fazer do Bordado Madeira. O projecto trabalha directamente com bordadeiras e procura valorizar o seu trabalho através de um modelo de remuneração que considera mais responsável.

As oficinas da Bailha decorrem no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, entre as 10 e as 13 horas, são orientadas em português e inglês e não exigem experiência prévia. O valor de 50 euros inclui os materiais, snacks e bebidas.

Nos dias 10 de Outubro e 12 de Dezembro, os participantes podem frequentar oficinas de Bordado Madeira, com a criação de uma eco bag em algodão orgânico. Depois de uma introdução histórica à arte do bordado, serão abordados pontos tradicionais como o ponto corda, matiz e garanito.

A 7 de Novembro, a proposta é uma oficina dedicada aos "Vilhões" em lenços de bolso, permitindo aprender os pontos tradicionais utilizados na execução deste motivo regional.

Lã da Madeira em quatro oficinas

O Oh Lã Lã Fiber Lab, instalado nos Palheiro Gardens, no Funchal, é um laboratório independente dedicado à investigação e prática têxtil com lã da Madeira. O espaço desenvolve actividades artesanais, artísticas, formativas e de investigação relacionadas com a produção e transformação da fibra regional.

Durante os Dias Abertos, o projecto apresenta quatro oficinas que acompanham diferentes etapas da utilização da lã, desde a selecção do velo e preparação da matéria-prima até à fiação e feltragem.

A primeira decorre a 10 de Outubro e resulta de uma parceria com a Khôra Cosmetics. "Do Sabonete Artesanal ao Sabonete Feltrado" é uma oficina de dia inteiro que combina a produção de um sabonete artesanal com a sua feltragem utilizando lã da Madeira.

No dia seguinte, 11 de Outubro, a "Oficina Prática de Fiação com Fuso de Suspensão" centra-se na transformação da fibra em fio, permitindo aos participantes experimentar diferentes lãs e cores e aprender técnicas de torção e formação do fio.

A 7 de Novembro, a "Oficina de Feltragem: Um Brinquedo para o Animal de Estimação" propõe a criação de um objecto em lã natural através da técnica de feltragem molhada.

No dia 8 de Novembro, a oficina "Como Ler um Velo – Primeiros Passos na Escolha da Lã da Madeira" aborda a identificação e selecção da fibra a partir de velos de ovelhas da Madeira. A sessão inclui conteúdos sobre diferenças entre zonas e tipos de fibra, separação, desbordagem e acondicionamento da lã e destina-se a criadores de ovinos, artesãos e outros utilizadores da matéria-prima.

"Interessa-me que estas oficinas não sejam apenas momentos para aprender uma técnica. São também formas diferentes de olhar para a lã que temos na Madeira, perceber melhor a matéria-prima e experimentar possibilidades para a manter em utilização", explica Irina Andrusko, responsável pelo Oh Lã Lã Fiber Lab.

Programa decorre até Março

Criados em 2022, os Dias Abertos Artes & Ofícios | Novo Design chegam este ano à 5.ª edição com um novo modelo de organização. Pela primeira vez, a programação decorre ao longo de seis meses, entre Outubro e Março, em vez de se concentrar em fins de semana regionais.

Para Outubro, Novembro e Dezembro estão já disponíveis mais de 50 actividades, estando a programação relativa aos primeiros meses de 2027 prevista para divulgação posterior.

As actividades realizam-se nos espaços de trabalho dos participantes e permitem aos visitantes experimentar matérias-primas, ferramentas, processos e técnicas de diferentes ofícios.

A iniciativa, que recebeu o 2.º Prémio dos European Cultural Tourism Network Awards 2023, integra a programação da 3.ª Bienal Artes & Ofícios | Novo Design, que decorre entre 24 e 27 de Setembro, no Centro Histórico de Oeiras.

Oficina de Bordado Madeira - Borda a tua ecobag (Outubro) | Bienal Artes&Ofícios Promotor: BailhaUma proposta para descobrir a arte multissecular do Bordado Madeira num workshop personalizado, orientado por bordadeiras do Estreito de Câmara de Lobos.Esta actividade é destinada a todos os que desejam aprender as técnicas tradicionais do Bordado Madeira — não é necessária qualquer experiência prévia. Data da actividade: Sábado, 10 de Outubro de 2026 Horário: 10:00 - 13:00 Local: Estreito de Câmara de Lobos, Ilha da Madeira Morada: Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos Faixa etária recomendada: Dos 18 aos 80 Sobre a actividade:Nesta experiência imersiva, os participantes terão a oportunidade de conhecer o contexto cultural e histórico desta arte e aprender os pontos que marcaram a identidade artesanal da ilha ao longo de gerações.Guiado passo a passo por uma bordadeira experiente, começará com exercícios de iniciação e avançará para técnicas tradicionais como o ponto corda, matiz ou garanito.No final, poderá aplicar a sua criatividade para bordar o seu próprio desenho numa ecoag 100% de algodão orgânico, criando uma peça única e memorável para levar consigo.Todo o material está incluído: tecido, linha, agulha e tote bag.Snacks e bebidas incluídas.O workshop é conduzido em português e inglês.Inscrições até ao dia 1 de Outubro de 2026, sujeitas às vagas disponíveis. Garanta já o seu lugar!Sobre o ProjectoA Bailha foi fundada em 2021 por David Oliveira, inspirada pelo legado de sua mãe, avó e bisavós, todas bordadeiras. Ao lado de Helena da Silva (mãe de David), Sara Faria, Dorina Pita, Fernanda Mendes, entre outras artesãs integradas num sistema de remuneração mais responsável, a Bailha preserva esse saber-fazer tradicional, desafiando uma indústria que falhou na proteção do papel da artesã. Cada peça reflete a nossa forma de habitar a ilha, bordando a sua flora, as suas paisagens e as suas memórias. Utilizamos processos responsáveis e workshops criativos para garantir a continuidade do saber fazer tradicional. Bailha, que significa "dançar, inspira-se no movimento e propõe um futuro mais humano, onde o trabalho artesanal é valorizado e a tradição encontra a inovação. Termos e CondiçõesO preço (PVP) inclui: entradas nos locais, todos os materiais necessários à actividade, acompanhamento por parte do artesão / entidade formadora, seguro de acidentes pessoais e IVA à taxa legal em vigor.Em caso de cancelamento por parte da Organização, o valor pago será reembolsado na totalidade. Em caso de não comparência ou de desistência/cancelamento por parte do inscrito, o valor pago não será reembolsado.

As inscrições para as oficinas dos Dias Abertos são feitas através da plataforma oficial da iniciativa e estão condicionadas às vagas disponíveis.