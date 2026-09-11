Edifícios licenciados no segundo trimestre recuam 7,1% em Portugal

O número de edifícios licenciados no segundo trimestre caiu 7,1% em relação ao período homólogo, para 6.162 edifícios, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Numa nota sobre obras licenciadas e concluídas, o INE referiu que entre abril e junho deste ano "foram licenciados 6,2 mil edifícios em Portugal, correspondendo a uma diminuição homóloga de 7,1%".

Esta redução foi, no entanto, mais baixa que a verificada no trimestre anterior, de -9,7%.

O INE assinala que o licenciamento de edifícios para construção nova recuou 5,6% (-8,5% no primeiro trimestre), enquanto nas obras de reabilitação a descida foi de 11,9% (-12,9% no trimestre anterior).

Por sua vez, o número de edifícios concluídos recuou 4,2%, tendo sido terminados 3.878, uma variação homóloga inferior ao decréscimo homólogo de 6,9% nos primeiros três meses do ano.

Segundo a mesma informação, no segmento da habitação familiar o número de fogos licenciados em construções novas cresceu 10,8%, depois da descida homóloga de 2,6% no primeiro trimestre, atingindo os 11.834.

Já o número de fogos concluídos no mesmo período foi de 7.437, num aumento homólogo de 11,6%, invertendo a descida de 1,5% no trimestre anterior.

Face ao trimestre anterior, o número de edifícios licenciados diminuiu 6,0% e o de edifícios concluídos desceu 1,6%.

De acordo com o INE, no segundo trimestre, apenas a Região Autónoma da Madeira (25,2%) e o Norte (0,2%) tiveram subidas homólogas no número de edifícios licenciados, enquanto Grande Lisboa (-35,1%), Algarve (-24,9%) e Península de Setúbal (-20,3%) tiveram as descidas mais expressivas.

Entre os edifícios licenciados, 77,5% são destinados a construção nova, dos quais 83,1% tem como finalidade a habitação familiar.

Já no que diz respeito aos edifícios concluídos, houve subidas na Região Autónoma dos Açores (7,9%), no Oeste e Vale do Tejo (7,1%), no Centro (6,7%) e na Região Autónoma da adeira (+3,1%), enquanto as restantes tiveram descidas no número de edifícios concluídos.

Entre a construção nova, 81,7% foram edifícios concluídos, dos quais 80,1% destinam-se a habitação familiar.