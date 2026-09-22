Partidos recordam "figura maior" e "voz única" da música contemporânea

Livre, PCP, BE e CDS-PP recordaram hoje o músico Jorge Palma como uma "figura maior" e "voz única" da música contemporânea portuguesa, manifestando pesar pela sua morte aos 76 anos.

Numa publicação na rede social Instagram, o Livre lembrou que Jorge Palma foi "pianista, compositor e intérprete" e "construiu, ao longo de mais de cinco décadas, uma obra singular, livre e profundamente ligada às palavras e às histórias da vida".

"Todos guardamos alguma música dele dentro de nós, e muitas outras nos foram acompanhando ao longo da vida. Embalou-nos na palma da sua mão com um percurso marcado por álbuns que refletiam diferentes vivências e mundos, e por canções que se tornaram parte da memória coletiva de várias gerações", lê-se na publicação.

Recordando-o como "uma figura maior da música portuguesa contemporânea", o Livre endereçou à família e amigos "as mais sentidas condolências".

Já o PCP republicou uma mensagem escrita na página de Instagram da Festa do Avante!, onde o músico atuou, considerando que "Jorge Palma representa de forma insubstituível muito daquilo que é o Avante!: a amizade, o amor, o toque quente da pele no verão, o cobertor de esperança para atravessar o inverno, a vida que temos e a vida que queremos".

Numa nota enviada à imprensa, o BE classificou Palma como "um dos maiores e mais permanentes nomes da música portuguesa" com uma vida e obra que "atravessaram países, juntaram geografias, cruzaram fronteiras".

Com "mais de meio século de canções gravadas no imaginário de várias gerações", o BE salienta que "não é possível desligar a obra de Jorge Palma da sua leitura política e social, gravada em tantos versos de canções que acompanharam debates, conversas e lutas".

"Assim foi também nas posições públicas que assumiu ao longo da vida, contra as guerras, pelo Serviço Nacional de Saúde, pela despenalização da eutanásia, por condições de trabalho e vida digna, sempre pela liberdade", lê-se na mensagem, na qual os bloquistas recordam o apoio do cantor nas legislativas de 2024.

O CDS-PP escreveu na rede social X que "Jorge Palma parte, mas a sua música fica" quer "nas palavras, nas melodias e na memória de várias gerações".

"Uma voz única que deixa uma marca profunda na cultura portuguesa. À família e aos amigos, as nossas mais sentidas condolências", lê-se na publicação.

Também o Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) lembrou Palma como uma "referência incontornável do rock português e da canção de autor, um dos nomes maiores da música portuguesa contemporânea, erudita e popular".

Jorge Palma, um dos cantores e compositores mais marcantes da música portuguesa contemporânea, morreu na segunda-feira à noite, aos 76 anos, anunciou a família nas redes sociais, pedindo que o autor seja lembrado "pelas suas canções e palavras", agradecendo "toda a amizade demonstrada ao longo dos anos".