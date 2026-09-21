Henrique Serpa conquista prata na Supercopa de Espanha

O jovem madeirense Henrique Serpa arrancou da melhor forma a época 2026/2027 de judo e logo ao subir ao pódio numa prova internacional.

O judoca do Clube Naval do Funchal integrou a selecção portuguesa que marcou presença na Supercopa de Espanha – Memorial de Judo Santiago Ojeda, edição que teve lugar este ano em Las Palmas de Gran Canaria

A competir no escalão de -81 kg o navalista teve uma prestação de grande nível tendo apenas ‘caído’ na final. Henrique começou por vencer a pool B ao derrotar o espanhol Jose Garcia Gomes por ippon para depois vencer, outro atleta espanhol, Nauzet Morilla, num combate que apenas foi decidido no final do tempo e com desvantagem para o atleta da casa que tinha sofrido uma penalização e assim permitiu a vitória do madeirense. Nas meias-finais e frente ao norueguês Edvard Enget, assitiu-se a um combate equilibrado mas o navalista veio a conseguir o ippon ao minuto 3,12 para assim seguir para a tão desejada final. Na luta pelo ouro de novo frente a um judoca norueguês, Thomas Isdahl, Henrique Serpa não foi feliz e veio a ser derrota por um ippon e após 1,14 minutos de combate.

O segundo lugar nesta importante competição internacional deixa antever uma excelente época para o judoca madeirense.

De referir que a selecção portuguesa veio a conquistar outros pódios neste evento, com Sofia Gaspar a vencer em -52 kg, enquanto Carina Chernova (-57 kg) e Joana Moreira (-70 kg) conquistaram a medalha de prata.